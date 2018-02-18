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На Харківщині чоловік обстріляв медиків, які приїхали на виклик його дружини

Жінка викликала швидку, так як йому стало зле
У суботу, 17 лютого, о 20:43 до чергової частини Дергачівського відділу поліції надійшло повідомлення про стрілянину від фельдшера бригади швидкої медичної допомоги.
На Харківщині чоловік обстріляв медиків, які приїхали на виклик його дружини Фото: ednist.info

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує прес-центр поліції в Харківській області.

Інцидент стався під час виїзду медиків за місцем виклику. Чоловік, який начебто потребував госпіталізації, почав буянити.

"Мешканка селища Солоницівка викликала швидку для свого чоловіка, якому стало зле. Під час розмови з медичними працівниками 50-річний "пацієнт" пішов до кімнати. Через деякий час він повернувся із рушницею в руках. Направивши зброю на фельдшера, чоловік попросив залишити його житло. Після того, як медики вийшли з будинку та почали рух на автомобілі, вони почули постріл", – йдеться у повідомленні. 

Працівники поліції встановлюють усі обставини події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідство триває.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва в ніч з 10 на 11 лютого чоловік відкрив вогонь по натовпу, три людини постраждали.

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18 02 2018 16:49
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