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На Харківщині чоловік обстріляв поліцейський автомобіль і наклав на себе руки

Серед правоохоронців ніхто не постраждав
У м. Лозова Харківської області чоловік обстріляв поліцейський автомобіль, після чого застрелився.
На Харківщині чоловік обстріляв поліцейський автомобіль і наклав на себе руки Фото: gettyimages.com

Як розповідають у поліції Харківської області, 22 грудня о 01:39 до Лозівського відділу зі служби "102" надійшло повідомлення про те, що в будинку на території мікрорайону невідомий намагається демонтувати електролічильник. За вказаною адресою поліцейські не виявили технічних пошкоджень електролічильників, також не побачили людей, які могли б вчиняти злочин.

"Співробітники поліції вийшли на вулицю і продовжили огляд прилеглої до будинку території. У цей час з під’їзду вибіг невідомий і вистрілив декілька разів з невстановленої зброї убік службового автомобіля, стрімголов помчав до іншого будинку, біля якого вистрілив собі у голову", – зазначають у поліції.

Бригадою швидкої медичної допомоги в непритомному стані чоловіка госпіталізували до відділення реанімації. Під час операції він помер.

"З місця події вилучено речові докази. Поліцейські встановили особу загиблого. Це мешканець м. Лозова, 1973 р. н., раніше судимий. Вказану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень", – підсумували в поліції.

Нагадаємо, в Харківській області чоловік стріляв з мисливського карабіна "Мозберг" у двох молодих хлопців.

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23 12 2017 18:40
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