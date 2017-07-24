На Харківщині чоловік за дорученням росіян розклеював листівки "Новоросії"

На Харківщині співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який розповсюджував сепаратистські листівки

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що уродженець Донеччини розклеював у громадських місцях Куп’янська та району листівки з закликами до відділення південно-східних регіонів від території України, створення псевдодержавного утворення "Новороссия" та приєднання його до Російської Федерації.

Оперативники спецслужби задокументували, що за розклеювання сепаратистських листівок зловмисник одержував гроші.

Агітки передавалися йому кур’єрами через схованку, облаштовану в покинутій будівлі поблизу районного центру. За інформацією спецслужби, діяльність агітатора контролювали куратори з території РФ, які координували дії виконавця через мобільний зв’язок.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у Куп’янську під час розклеювання сепаратистських листівок.Слідчими управління СБУ у Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо у Миколаєві двох прихильників "Новоросії" посадили на п'ять років.