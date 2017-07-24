Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На Харківщині чоловік за дорученням росіян розклеював листівки "Новоросії"

Оперативники спецслужби задокументували, що за розклеювання сепаратистських листівок зловмисник одержував гроші
На Харківщині співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який розповсюджував сепаратистські листівки
На Харківщині чоловік за дорученням росіян розклеював листівки "Новоросії" Фото: rbc.ua

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що уродженець Донеччини розклеював у громадських місцях Куп’янська та району листівки з закликами до відділення південно-східних регіонів від території України, створення псевдодержавного утворення "Новороссия" та приєднання його до Російської Федерації.

Оперативники спецслужби задокументували, що за розклеювання сепаратистських листівок зловмисник одержував гроші.

Агітки передавалися йому кур’єрами через схованку, облаштовану в покинутій будівлі поблизу районного центру. За інформацією спецслужби, діяльність агітатора контролювали куратори з території РФ, які координували дії виконавця через мобільний зв’язок.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у Куп’янську під час розклеювання сепаратистських листівок.Слідчими управління СБУ у Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо у Миколаєві двох прихильників "Новоросії" посадили на п'ять років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2017 23:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.