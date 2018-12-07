На Харківщині для чиновника застелили землю килимом, - ФОТО

Чиновник взяв участь в урочистостях з нагоди пуску газопроводу у Богодухівському районі

Для заступника голови Харківської обладміністрації Євгена Шахненка в одному із сіл постелили на землі килим, на якому він стояв під час виступу.

"Вибачте, але назву придумайте самі", - написав у підписі під фото із Шахненком депутат Харківської обласної ради Дмитро Балух на своїй сторінці у Facebook.

Як інформує прес-служба Харківської ОДА, 11 липня Шахненко взяв участь в урочистостях з нагоди пуску газопроводу у Богодухівському районі.

Від імені керівника області Юлії Світличної він привітав жителів сіл Дмитрівка, Матвіївка та Новософіївка з довгоочікуваною подією.

Нагадаємо, що міський голова міста Дрогобич Тарас Кучма побив активіста. Інцидент трапився, коли до мера прийшла громада із питанням щодо Броницького сміттєзвалища.