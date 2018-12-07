CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДля заступника голови Харківської обладміністрації Євгена Шахненка в одному із сіл постелили на землі килим, на якому він стояв під час виступу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Харківщині для чиновника застелили землю килимом, - ФОТО
Чиновник взяв участь в урочистостях з нагоди пуску газопроводу у Богодухівському районі
Фото: kharkivoda.gov.ua
"Вибачте, але назву придумайте самі", - написав у підписі під фото із Шахненком депутат Харківської обласної ради Дмитро Балух на своїй сторінці у Facebook.
Як інформує прес-служба Харківської ОДА, 11 липня Шахненко взяв участь в урочистостях з нагоди пуску газопроводу у Богодухівському районі.
Від імені керівника області Юлії Світличної він привітав жителів сіл Дмитрівка, Матвіївка та Новософіївка з довгоочікуваною подією.
Нагадаємо, що міський голова міста Дрогобич Тарас Кучма побив активіста. Інцидент трапився, коли до мера прийшла громада із питанням щодо Броницького сміттєзвалища.
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12 07 2018 12:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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