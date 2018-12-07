Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Харківщині для чиновника застелили землю килимом, - ФОТО

Чиновник взяв участь в урочистостях з нагоди пуску газопроводу у Богодухівському районі
Для заступника голови Харківської обладміністрації Євгена Шахненка в одному із сіл постелили на землі килим, на якому він стояв під час виступу.
На Харківщині для чиновника застелили землю килимом, - ФОТО Фото: kharkivoda.gov.ua

"Вибачте, але назву придумайте самі", - написав у підписі під фото із Шахненком депутат Харківської обласної ради Дмитро Балух на своїй сторінці у Facebook.

Як інформує прес-служба Харківської ОДА, 11 липня Шахненко взяв участь в урочистостях з нагоди пуску газопроводу у Богодухівському районі.

Від імені керівника області Юлії Світличної він привітав жителів сіл Дмитрівка, Матвіївка та Новософіївка з довгоочікуваною подією.

Нагадаємо, що міський голова міста Дрогобич Тарас Кучма побив активіста. Інцидент трапився, коли до мера прийшла громада із питанням щодо Броницького сміттєзвалища.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 07 2018 12:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.