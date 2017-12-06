На Харківщині двох співробітників ВНЗ упіймали на хабарі
Як розповів заступник начальника управління прокуратури області Денис Маслій, за попередніми даними, начальник відділу і головний спеціаліст академії вимагали й отримали від студента 3 тис. гривень за успішне складання іспитів і переведення його на наступний курс, повідомляє сайт місцевої прокуратури.
Співробітників затримали під час отримання грошей. Крім того, протягом обшуку правоохоронці вилучили ще 21 тис. гривень, які були розкладені різними сумами по конвертах. Слідчі встановлюють походження цих грошей.
Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) і затримання згідно зі ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, що кандидат юридичних наук вимагав зі студента Ужгородського Національного університету (УжНУ) хабар у розмірі 300 доларів США за успішне складання іспиту.
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