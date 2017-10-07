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На Харківщині грабіжники вкрали з ювелірного магазину 3 кг золота

Грабіжники проникли в салон через вікно і проломили стіну
У Первомайському Харківської області невідомі проникли в приміщення салону ювелірних виробів і викрали золоті прикраси загальною вагою понад 3 кг.
На Харківщині грабіжники вкрали з ювелірного магазину 3 кг золота Фото: facebook.com/police.kharkov

До правоохоронців звернулася жінка і повідомила, що салон ювелірних прикрас, де вона працює продавцем, вночі пограбували. Як з'ясувалося, зловмисники проникли в будівлю торгового центру через вікно другого поверху, повідомляє прес-служба поліції у Facebook.

Грабіжники спустилися на перший поверх, проломили стіну і проникли в приміщення салону, звідки викрали 3 кг 100 г ювелірних прикрас.

Поліцейські оглянули місце події і вилучили речові докази. Сума завданих збитків встановлюється.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що поліція затримала серійного грабіжника банків, який залишав на місях злочинів шоколадки для касирів.

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10 07 2017 15:38
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