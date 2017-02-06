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На Харківщині інспектор районної електростанції погорів на хабарі

Підозрюваний вигадав неіснуючі порушення та за 5 тис грн обіцяв звільнити від штрафу
У Харківській області інспектор районної електричної станції вимагав 5 тис. грн за непритягнення до адміністративної відповідальності.
На Харківщині інспектор районної електростанції погорів на хабарі Фото: npu.gov.ua

Оперативники Управління захисту економіки в Харківській області Нацполіції спільно з слідчими обласної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури задокументували факт отримання неправомірної вигоди інспектором районної електричної станції, повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.

"Інспектор вимагав 5 тисяч гривень за непритягнення підприємця до адміністративної відповідальності. Під час перевірки підприємця енергетик вигадав неіснуючі порушення та за 5 тисяч гривень обіцяв не накладати штрафні санкції", - йдеться у повідомленні.

Інспектору загрожує покарання передбачене ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На цей час вирішується питання про затримання енергетика у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нагадаємо, що начальника одного з райвідділів поліції Дніпропетровщини затримали за вимагання хабарів від бізнесмена.

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02 06 2017 16:17
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