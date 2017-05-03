CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харківській області на чотири з половиною години зупинили всі потяги через муляж міни на залізничному мосту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Харківщині майже на п'ять годин зупинили рух поїздів через муляж міни, – ВІДЕО
Це був муляж на основі навчальної протитанкової міни
Фото: hk.npu.gov.ua
Інформація про підозрілий предмет надійшла правоохоронцям близько 12:00 неділі, 5 березня, повідомили в обласній поліції.
"На місці події правоохоронці виявили муляж на основі навчальної протитанкової міни ТМ-62М... Даний предмет для оточуючих ніякої небезпеки не несе", – зазначили правоохоронці.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, восени 2016 у Харкові через "замінування" евакуювали 1500 осіб.
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