На Харківщині майже на п'ять годин зупинили рух поїздів через муляж міни, – ВІДЕО Це був муляж на основі навчальної протитанкової міни

У Харківській області на чотири з половиною години зупинили всі потяги через муляж міни на залізничному мосту.

Фото: hk.npu.gov.ua

Інформація про підозрілий предмет надійшла правоохоронцям близько 12:00 неділі, 5 березня, повідомили в обласній поліції. "На місці події правоохоронці виявили муляж на основі навчальної протитанкової міни ТМ-62М... Даний предмет для оточуючих ніякої небезпеки не несе", – зазначили правоохоронці. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Нагадаємо, восени 2016 у Харкові через "замінування" евакуювали 1500 осіб.

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