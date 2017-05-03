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На Харківщині майже на п'ять годин зупинили рух поїздів через муляж міни, – ВІДЕО

Це був муляж на основі навчальної протитанкової міни
У Харківській області на чотири з половиною години зупинили всі потяги через муляж міни на залізничному мосту.
На Харківщині майже на п Фото: hk.npu.gov.ua

Інформація про підозрілий предмет надійшла правоохоронцям близько 12:00 неділі, 5 березня, повідомили в обласній поліції.

"На місці події правоохоронці виявили муляж на основі навчальної протитанкової міни ТМ-62М... Даний предмет для оточуючих ніякої небезпеки не несе", – зазначили правоохоронці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, восени 2016 у Харкові через "замінування" евакуювали 1500 осіб.

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05 03 2017 23:00
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