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На Харківщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження
У Харківській області в результаті зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули чотири людини, ще двох доставили в місцеву лікарню у важкому стані.
На Харківщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі Фото: facebook.com/police.kharkov

Інформація про ДТП надійшла до чергової частини Коломацького відділення поліції сьогодні о 08:45, повідомляє прес-служба поліції на сторінці у Facebook.

"На 402 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Ганнівка Коломацького району, 44-річний водій маршрутного таксі «Мерседес», в якому перебували 13 пасажирів і який рухався в напрямку Харкова, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем МАН під керуванням 36-річного харків'янина", - йдеться в повідомленні.


Фото: facebook.com/police.kharkov

Загиблі - пасажири мікроавтобуса - дві жінки і двоє чоловіків.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що за півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло семеро людей.

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19 04 2017 16:17
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