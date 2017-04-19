На Харківщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
Інформація про ДТП надійшла до чергової частини Коломацького відділення поліції сьогодні о 08:45, повідомляє прес-служба поліції на сторінці у Facebook.
"На 402 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Ганнівка Коломацького району, 44-річний водій маршрутного таксі «Мерседес», в якому перебували 13 пасажирів і який рухався в напрямку Харкова, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем МАН під керуванням 36-річного харків'янина", - йдеться в повідомленні.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Загиблі - пасажири мікроавтобуса - дві жінки і двоє чоловіків.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, що за півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло семеро людей.
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