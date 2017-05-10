На Харківщині невідомі обстріляли автомобіль з гранатомета
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"Було встановлено, що в місті Вовчанську на узбіччі в напрямку руху з села Вовчанські Хутори до центру міста виявлено пошкоджений термічною дією вогню автомобіль "TOYOTA FJ CRUISER", - йдеться в повідомленні.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 35-річний водій рухався по вулиці до міста Вовчанськ. Біля перехрестя він почув вибух, яким пошкодило задню частину автомобіля. Після чого чоловік зупинив автомобіль і покинув місце події. На узбіччі експерти виявили фрагменти пускового пристрою гранатомета.
Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) КК України.
Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння цього злочину.
Нагадаємо, напередодні невідомі вчинили замах на заступника голови Одеської облради Олега Радковського в центрі Одеси.
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