На Харківщині німецька вівчарка до смерті закусала дитину
У результаті укусів дитина отримала травми, несумісні з життям, повідомляють на сайті поліції.
Мати розповіла, що ненадовго залишила хлопчика без нагляду, і він вийшов погратися в подвір'ї. У цей час сусідський пес вирвався з вольєра і напав на дитину.
У важкому стані хлопчика доправили в лікарню, але врятувати його не вдалося.
Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікації п. 2 ч. 2 ст. 115 з поміткою "нещасний випадок".
Про долю пса в повідомленні не сказано.
Нагадаємо, що вранці 7 січня на чоловіка у селі Кучаків Бориспільського району напали чотири собаки, які втекли з вольєру. Від отриманих травм чоловік помер.
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