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На Харківщині німецька вівчарка до смерті закусала дитину

Пес вирвався із вольєру і напав на хлопчика
У селищі Андріївка, що в Харківській області, собака породи німецька вівчарка покусав чотирирічного хлопчика.
На Харківщині німецька вівчарка до смерті закусала дитину Фото: Google.Images

У результаті укусів дитина отримала травми, несумісні з життям, повідомляють на сайті поліції.

Мати розповіла, що ненадовго залишила хлопчика без нагляду, і він вийшов погратися в подвір'ї. У цей час сусідський пес вирвався з вольєра і напав на дитину.

У важкому стані хлопчика доправили в лікарню, але врятувати його не вдалося.

Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікації п. 2 ч. 2 ст. 115 з поміткою "нещасний випадок".

Про долю пса в повідомленні не сказано.

Нагадаємо, що вранці 7 січня на чоловіка у селі Кучаків Бориспільського району напали чотири собаки, які втекли з вольєру. Від отриманих травм чоловік помер.

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08 02 2017 18:18
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