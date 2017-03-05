На Харківщині організували незаконну поставку товарів на окуповану частину Донбасу

Було встановлено українське підприємство, яке, відповідно до товарно-супровідних документів, поставляло товари власного виробництва на Кіпр транзитом через РФ

У Харківській області виявлено схему незаконного постачання товарів на окуповану територію Донецької та Луганської областей транзитом через Росію.

На кордоні з Росією, в пункті пропуску "Гоптівка", був зупинений вантажний автомобіль, на якому перевозилася партія електрообладнання на Кіпр транзитом через РФ. Під час перевірки водія, жителя Донецької області 1987 року народження, з'ясувалося, що той здійснював незаконне перевезення вантажу на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Автомобіль і вантаж за рішенням суду вилучені. Загальна вартість товарів становить близько 5 млн грн. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України.

Надалі було встановлено українське підприємство, яке, відповідно до товарно-супровідних документів, поставляло товари власного виробництва на Кіпр транзитом через РФ. Після перетину державного кордону України на території Росії відбувалася заміна пакету документів, і за новими документами машини з вантажем їхали по території Росії і через закриті пункти пропуску в'їжджали на окупований Донбас.

Згодом у Дніпрі, за адресою розташування зазначеного підприємства, правоохоронці провели обшуки. Була вилучена документація, яка свідчить про відправку товару, печатку і пристрій для пломбування.

Пізніше в пункті пропуску "Гоптівка" був зупинений вантажний автомобіль Volvo з напівпричепом. У водія, 54-річного жителя Харківщини, виявлені товаро-супровідні документи з ознаками підробки (розбіжність місця фактичної розвантаження з місцем розвантаження, яке зазначено в документах). Також було з'ясовано, що водій їхав із Харкова до окупованого Донецька, а точну адресу йому повинні були повідомити вже в місті.

Як повідомляв iPress.ua, німецька благодійна організація відправляє гуманітарну допомогу до непідконтрольних українському урядові районів Луганщини через територію Росії. Українські дипломати нагадують, що цей маршрут є нелегальним.