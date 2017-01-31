Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Харківщині Пенсійний фонд нарахував мільйон гривень померлим людям

Співробітники Пенсійного фонду нараховували пенсію 20 померлим людям
Пенсійний фонд Харківської області нарахував майже 1 млн гривень пенсій померлим людям.
На Харківщині Пенсійний фонд нарахував мільйон гривень померлим людям Фото: wallpaperspider.com

Харківська місцева прокуратура №5 розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості щодо посадовців Пенсійного фонду в області, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

"За інформацією керівника місцевої прокуратури Андрія Бугаєва, досудовим розслідуванням встановлено, що в різні періоди часу починаючи з 2010 року по листопад 2016 року, співробітники Пенсійного фонду нараховували пенсію 20 померлим людям", - йдеться у повідомленні.

"Таким чином, пенсіонерам, яких вже немає в живих, виплатили майже 1 млн гривень. Завдяки втручанню прокуратури та ДЗЕ ГУ Нацполіції в області з рахунків банків та фізичними особами, які неправомірно отримували пенсію за своїх близьких, вже повернуто 731 тисячу гривень", - повідомляє прес-служба.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що український Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2017 рік із дефіцитом 141,5 млрд грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2017 10:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat