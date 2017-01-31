На Харківщині Пенсійний фонд нарахував мільйон гривень померлим людям
Харківська місцева прокуратура №5 розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості щодо посадовців Пенсійного фонду в області, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
"За інформацією керівника місцевої прокуратури Андрія Бугаєва, досудовим розслідуванням встановлено, що в різні періоди часу починаючи з 2010 року по листопад 2016 року, співробітники Пенсійного фонду нараховували пенсію 20 померлим людям", - йдеться у повідомленні.
"Таким чином, пенсіонерам, яких вже немає в живих, виплатили майже 1 млн гривень. Завдяки втручанню прокуратури та ДЗЕ ГУ Нацполіції в області з рахунків банків та фізичними особами, які неправомірно отримували пенсію за своїх близьких, вже повернуто 731 тисячу гривень", - повідомляє прес-служба.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що український Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2017 рік із дефіцитом 141,5 млрд грн.
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