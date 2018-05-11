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На Харківщині підлітки в школі побили 11-річну дівчинку

ЇЇ госпіталізували з травмами суглоба
У селі Бердянка Зачепилівського району Харківської області підлітки в школі побили 11-річну ученицю, після чого її було госпіталізовано до місцевої лікарні.
На Харківщині підлітки в школі побили 11-річну дівчинку Фото: з вільних джерел

Інцидент стався 2 листопада. Медиків в школу викликали з заявою про необхідної допомоги для учениці з травмою хребта.

"По прибуттю на місце було з'ясовано, зі слів постраждалої дівчини, що на перерві вона була побита п'ятьма учнями, які навчаються в тій же школі. Після огляду встановлено попередній діагноз: забій ділянки правого кульшового суглоба. Потерпілу госпіталізовано до Зачепиловскої центральної районної лікарні", - повідомили в "Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Зазначимо, що подібні випадки в Україні останнім часом не є рідкістю. Найбільш резонансними були факти побиття підлітками школярок в Чернігові та Одесі. У зв'язку з цим Верховна Рада прийняла за основу закон, який передбачає встановлення штрафів за буллінг (моральне чи фізичне насильство) в школах. 

В Адміністративному кодексі пропонується передбачити, що буллінг тягне штраф від 340 до 850 грн (якщо буллеры молодше 16 років - штраф будуть виплачувати батьки). Повторне протягом року порушення передбачає штраф від 1700 до 3400 грн. Якщо педагог, керівник або засновник установи освіти замовчували про випадки буллінга - штраф від 850 до 1700 грн.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції розпочало інформаційну кампанію #СтопБулінг, орієнтовану на дітей та їх батьків.

 

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05 11 2018 10:56
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