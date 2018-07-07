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На Харківщині п'ятирічна дитина впала у багаття під час святкування Івана Купала

Родина відзначала свято Купала і батьки відволіклися
У Харківській області п'ятирічний хлопчик впав у вогнище під час святкування Івана Купала. Дитина отримала великі опіки, перебуває в лікарні.
На Харківщині п Фото: wikimedia.org

У поліції області розповіли, що подія сталася в Кегичівському районі. Дитину за допомогою санавіації доставили до однієї з лікарень Харкова, де їй надали всю необхідну допомогу.

"Повідомлення про подію надійшло до Кегичівського відділення поліції 6 липня. Як з'ясувалося, родина хлопчика відзначала свято Івана Купала. Поки батьки відволіклися на інші справи, хлопчик впав у вогнище. Відомо, що родина потерпілого характеризується позитивно, на обліках поліції не перебуває", – зазначили правоохоронці.

Слідчі Кегичівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Як повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, ввечері 6 липня після святкувань за екстреною медичною допомогою з різних районів Харківської області загалом звернулися 4 людей з опіками.

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07 07 2018 20:54
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