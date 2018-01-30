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На Харківщині розпочалися збори оперативного резерву ЗСУ

До навчальних зборів залучено понад 700 військовозобов’язаних, у тому числі майже 30 офіцерів запасу
На базі одної з військових частин ЗСУ, яка розташована на Харківщині, розпочато збори резервістів оперативного резерву першої черги
На Харківщині розпочалися збори оперативного резерву ЗСУ Фото: facebook.com/ato.news

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

До навчальних зборів залучено понад 700 військовозобов’язаних, у тому числі майже 30 офіцерів запасу.

Навчальні збори резервістів проводяться для перевірки готовності військових частин у разі необхідності доукомплектувати бойові підрозділи військовозобов’язаними зі складу оперативного резерву, а також для відновлення практичних навичок і вмінь резервістів за їхніми військово-обліковими спеціальностями.

За результатами підготовки резервісти повинні набути та відновити індивідуальні знання, навички та фахову підготовку, отримані під час попереднього проходження служби. Під час проведення навчальних зборів проводяться співбесіди з резервістами щодо проходження військової служби за контрактом.

За 2017 рік під час проведення зборів з резервістами лави військовослужбовців військової служби за контрактом поповнили понад 300 людей.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Бен Ходжес, який обіймає посаду командувача сухопутними військами США в Європі, запевняє, що американська армія має позитивний досвід співпраці з українськими колегами.

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