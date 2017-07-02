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На Харківщині СБУ викрила банду, яка викрадала людей

Нещодавно злочинці викрали підприємця
У Харківській області співробітники СБУ зуміли затримала банду, яка займалася викраданням людей.
На Харківщині СБУ викрила банду, яка викрадала людей Фото: crimeanddeviance.com

До банди входили троє жителів Харківської та Київської областей у віці від 30 до 60 років, один з них раніше був неодноразово судимий, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Правоохоронці отримали оперативну інформацію, що днями на околиці обласного центру зловмисники викрали місцевого підприємця, який в 2014 році переїхав з Луганська. Також стало відомо, що бандити погрозами і побоями намагаються оволодіти чотирма авто жертви та його квартирою в окупованому Луганську", - повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали членів банди у селищі Пісочин при спробі заволодіння одним з автомобілів потерпілого.

Викрадений підприємець перебував у машині зловмисників в наручниках, його звільнили співробітники СБУ.

Планується відкриття кримінального провадження за ст. 146 (викрадення людини) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зараз тривають слідчі дії. Також правоохоронці перевіряють можливу причетність членів угруповання до вчинення інших насильницьких і майнових злочинів.

Нагадаємо, що в Київській обл. співробітники карного розшуку Нацполіції спільно з СБУ затримали чотирьох зловмисників, які викрадали людей заради викупу, займалися розбійними нападами та угонами.

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07 02 2017 13:59
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