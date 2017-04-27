Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Харківщині СБУ викрила канал переправлення нелегальних мігрантів

Зловмисники організували канал незаконного переміщення осіб через державний кордон на ділянці кордону Троїцького району Луганської області
Працівниками поліції спільно зі співробітниками Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України та Управлінням СБУ в Харківській області припинена злочинна діяльність міжрегіональної організованої групи з числа жителів Харківської та Луганської областей.
На Харківщині СБУ викрила канал переправлення нелегальних мігрантів Фото: Анатолій Дмітрієв/Facebook

Зловмисники організували канал незаконного переміщення осіб через державний кордон на ділянці кордону Троїцького району Луганської області, - повідомив голова управління Нацполіції Харківської області Анатолій Дмитрієв.

Фото: Анатолій Дмітрієв/Facebook

"Сьогодні під час спроби незаконного переміщення до Росії громадянина Азербайджану та Туреччини на "гарячому" учасники злочинного угруповання були затримані", - повідомив Анатолій Дмитрієв.

Наразі перевіряється інформація про використання міграційного каналу прихильниками терористичної організації для переміщення бойовиків у країни Європи та Близького Сходу.

Також повідомляється, що організатор групи – громадянин іншої держави, отримував замовлення з Російської Федерації та України на незаконне переміщення нелегальних мігрантів з В'єтнаму, Азербайджану, Туреччини й Узбекистану. За допомогою ще п’ятьох осіб переправляв іноземців через кордон. У подальшому іноземці використовувалися як робоча сила в підпільних цехах.

Фото: Анатолій Дмітрієв/Facebook

Нагадаємо, СБУ викрила в Дніпрі організований російською банківською установою конвертаційний центр, який "відмив" 750 млн грн.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2017 16:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.