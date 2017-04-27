На Харківщині СБУ викрила канал переправлення нелегальних мігрантів
Зловмисники організували канал незаконного переміщення осіб через державний кордон на ділянці кордону Троїцького району Луганської області, - повідомив голова управління Нацполіції Харківської області Анатолій Дмитрієв.
Фото: Анатолій Дмітрієв/Facebook
Наразі перевіряється інформація про використання міграційного каналу прихильниками терористичної організації для переміщення бойовиків у країни Європи та Близького Сходу.
Також повідомляється, що організатор групи – громадянин іншої держави, отримував замовлення з Російської Федерації та України на незаконне переміщення нелегальних мігрантів з В'єтнаму, Азербайджану, Туреччини й Узбекистану. За допомогою ще п’ятьох осіб переправляв іноземців через кордон. У подальшому іноземці використовувалися як робоча сила в підпільних цехах.
Фото: Анатолій Дмітрієв/Facebook
Нагадаємо, СБУ викрила в Дніпрі організований російською банківською установою конвертаційний центр, який "відмив" 750 млн грн.
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