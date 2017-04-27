На Харківщині СБУ викрила канал переправлення нелегальних мігрантів

Працівниками поліції спільно зі співробітниками Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України та Управлінням СБУ в Харківській області припинена злочинна діяльність міжрегіональної організованої групи з числа жителів Харківської та Луганської областей.

Зловмисники організували канал незаконного переміщення осіб через державний кордон на ділянці кордону Троїцького району Луганської області, - повідомив голова управління Нацполіції Харківської області Анатолій Дмитрієв.

Фото: Анатолій Дмітрієв/Facebook

"Сьогодні під час спроби незаконного переміщення до Росії громадянина Азербайджану та Туреччини на "гарячому" учасники злочинного угруповання були затримані" , - повідомив Анатолій Дмитрієв.

Наразі перевіряється інформація про використання міграційного каналу прихильниками терористичної організації для переміщення бойовиків у країни Європи та Близького Сходу.

Також повідомляється, що організатор групи – громадянин іншої держави, отримував замовлення з Російської Федерації та України на незаконне переміщення нелегальних мігрантів з В'єтнаму, Азербайджану, Туреччини й Узбекистану. За допомогою ще п’ятьох осіб переправляв іноземців через кордон. У подальшому іноземці використовувалися як робоча сила в підпільних цехах.

Фото: Анатолій Дмітрієв/Facebook

Нагадаємо, СБУ викрила в Дніпрі організований російською банківською установою конвертаційний центр, який "відмив" 750 млн грн.