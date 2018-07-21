На Харківщині СБУ затримала диверсанта "ДНР"

Затриманий був завербований для вчинення диверсії на залізниці

На Харківщині співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України викрили та затримали диверсанта самоназваної "ДНР".

Мешканець тимчасово окупованого Донецька, який останнім часом перебуває на території Харківської області, був завербований представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР" для вчинення диверсії на залізниці, інформує "Громадське".



Фото: twitter.com/ServiceSsu



Фото: twitter.com/ServiceSsu

Затриманий за допомогою реактивного протитанкового гранатомета мав підірвати вантажний потяг, який перевозив паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні цінності для потреб Збройних Сил України в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Усі дії диверсанта куратори координували та затверджували через мобільний месенджер.

Правоохоронці також встановили, що з 2002 року чоловік відбував у виправній колонії чотирнадцятирічний термін позбавлення волі за скоєне ним за попередньою змовою групою осіб умисне вбивство людини.

Чоловіка затримали біля залізничної станції "Основа" у Харкові під час спроби здійснити постріл з гранатомета у вантажний потяг. У зловмисника вилучили гранатомет РПГ-22 та чотири бойові гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія). Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання стосовно нього судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, співробітники військової контррозвідки зі складу ООС затримали контрактника ЗСУ, який раніше працював на "ДНР", зокрема, виявляв і затримував патріотично налаштованих громадян України в Донецькій області.