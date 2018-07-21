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На Харківщині СБУ затримала диверсанта "ДНР"

Затриманий був завербований для вчинення диверсії на залізниці
На Харківщині співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України викрили та затримали диверсанта самоназваної "ДНР".
На Харківщині СБУ затримала диверсанта "ДНР" Фото: twitter.com/ServiceSsu

Мешканець тимчасово окупованого Донецька, який останнім часом перебуває на території Харківської області, був завербований представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР" для вчинення диверсії на залізниці, інформує "Громадське".


Фото: twitter.com/ServiceSsu


Фото: twitter.com/ServiceSsu
Затриманий за допомогою реактивного протитанкового гранатомета мав підірвати вантажний потяг, який перевозив паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні цінності для потреб Збройних Сил України в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Усі дії диверсанта куратори координували та затверджували через мобільний месенджер.

Правоохоронці також встановили, що з 2002 року чоловік відбував у виправній колонії чотирнадцятирічний термін позбавлення волі за скоєне ним за попередньою змовою групою осіб умисне вбивство людини.

Чоловіка затримали біля залізничної станції "Основа" у Харкові під час спроби здійснити постріл з гранатомета у вантажний потяг. У зловмисника вилучили гранатомет РПГ-22 та чотири бойові гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія). Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання стосовно нього судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, співробітники військової контррозвідки зі складу ООС затримали контрактника ЗСУ, який раніше працював на "ДНР", зокрема, виявляв і затримував патріотично налаштованих громадян України в Донецькій області.

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21 07 2018 13:29
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