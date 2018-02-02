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На Харківщині СБУ затримала на хабарі держвиконавця

Чиновник вимагав гроші за перенесення торгів з продажу майна, що перебувало в іпотеці
Співробітники Служби безпеки викрили на хабарі заступника начальника одного з міжрайонних відділів Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Харківській області.
На Харківщині СБУ затримала на хабарі держвиконавця Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав у місцевого жителя 4 тис. доларів за перенесення торгів з продажу майна, що перебувало у чоловіка в іпотеці, з подальшим припиненням виконавчого провадження, повідомляє сайт СБУ.

Правоохоронці задокументували факт отримання держвиконавцем першої частини хабара.

"Під час отримання ще однієї частини неправомірної вигоди в розмірі 27 тис. гривень співробітники СБУ затримали службовця в приміщенні відділу виконавчої служби. Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому й обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що четверо працівників "Укрзалізниці" в місті Чоп Закарпатської області попалися на продажі 10 тис. літрів вкраденого дизпалива.

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02 02 2018 19:55
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