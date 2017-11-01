На Харківщині сепаратиста засудили до 3,5 року тюрми
"39-річний сепаратист розміщував в інтернеті повідомлення, спрямовані на знищення Української державності, створення псевдодержавного утворення "новоросія", від’єднання західних регіонів України, посилення громадянського протистояння між мешканцями Донбасу і жителями інших регіонів, провокування масових заворушень, ескалації збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Протиправна спрямованість публікацій була підтверджена висновками експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
До того ж зловмисник незаконно придбав та зберігав вдома автомат Калашникова АК-74 із набоями.
Вироком суду чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Його засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців.
Нагадаємо, у листопаді Апеляційний суд Харківської області відхилив апеляцію сепаратиста Єгора Логвинова на арешт без права на заставу і залишив його у СІЗО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: