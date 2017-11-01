На Харківщині сепаратиста засудили до 3,5 року тюрми

Жовтневий районний суд Харкова засудив зловмисника, якого СБУ затримала наприкінці вересня минулого року за розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території держави.

"39-річний сепаратист розміщував в інтернеті повідомлення, спрямовані на знищення Української державності, створення псевдодержавного утворення "новоросія", від’єднання західних регіонів України, посилення громадянського протистояння між мешканцями Донбасу і жителями інших регіонів, провокування масових заворушень, ескалації збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Протиправна спрямованість публікацій була підтверджена висновками експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

До того ж зловмисник незаконно придбав та зберігав вдома автомат Калашникова АК-74 із набоями.

Вироком суду чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Його засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців.

Нагадаємо, у листопаді Апеляційний суд Харківської області відхилив апеляцію сепаратиста Єгора Логвинова на арешт без права на заставу і залишив його у СІЗО.