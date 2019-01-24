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На Харківщині словесна перепалка між водіями закінчилася стріляниною, четевро поранено

Водій іномарки звинуватив водія автобуса в тому, що той заблокував йому виїзд
В селищі Нова Водолага Харківської області між водіями сталася бійка зі стріляниною. В результаті в лікарню були доставлені чотири людини
На Харківщині словесна перепалка між водіями закінчилася стріляниною, четевро поранено Фото: kyiv.npu.gov.ua

Конфлікт стався поруч з паркуванням біля одного з магазинів.

У поліції повідомили, що 56-річний водій Toyota звинуватив 64-річного водія автобуса, що той заблокував йому виїзд. Виникла словесна перепалка, в ході якої водій іномарки вихопив "травмат" і відкрив стрілянину.

"В результаті було розбито скло автобуса. Також травми отримав випадковий перехожий. Між потерпілим і правопорушником почалася бійка", - повідомляє прес-служба ГУ НП в області, додавши, що у бійці також взяв участь пасажир автобуса.

В кінцевому підсумку всі учасники конфлікту отримали травми і були доставлені в лікарню. 56-річний стрілець госпіталізований зі струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою та забоями.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 296 ч. 2 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті – до 7 років позбавлення волі.

Раніше, у Харкові двоє чоловіків у балаклавах вдарили та стріляли в офіцера поліції.

 

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24 01 2019 12:23
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