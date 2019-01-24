На Харківщині словесна перепалка між водіями закінчилася стріляниною, четевро поранено
Конфлікт стався поруч з паркуванням біля одного з магазинів.
У поліції повідомили, що 56-річний водій Toyota звинуватив 64-річного водія автобуса, що той заблокував йому виїзд. Виникла словесна перепалка, в ході якої водій іномарки вихопив "травмат" і відкрив стрілянину.
"В результаті було розбито скло автобуса. Також травми отримав випадковий перехожий. Між потерпілим і правопорушником почалася бійка", - повідомляє прес-служба ГУ НП в області, додавши, що у бійці також взяв участь пасажир автобуса.
В кінцевому підсумку всі учасники конфлікту отримали травми і були доставлені в лікарню. 56-річний стрілець госпіталізований зі струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою та забоями.
Кримінальне провадження відкрито за ст. 296 ч. 2 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті – до 7 років позбавлення волі.
Раніше, у Харкові двоє чоловіків у балаклавах вдарили та стріляли в офіцера поліції.
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