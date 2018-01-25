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На Харківщині спіймали на хабарі представника Держпродспоживслужби

За 8 тис. доларів чиновник погодився не повідомляти правоохоронцям про те, що його колега купив автівку і не вніс зміни до е-декларації
У Харківський області співробітника Держпродспоживслужби затримали під час отримання хабара у 8 тис. доларів.
На Харківщині спіймали на хабарі представника Держпродспоживслужби Фото: СБУ

Йдеться про завідувача сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, - повідомив спікер Генпрокуратури Андрій Лисенко на сторінці у Facebook.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав гроші за неповідомлення правоохоронців про те, що його колега купив у 2017 році автівку та не вніс зміни до своєї електронної декларації.

Його затримали під час отримання 8 тис. доларів хабара.

Підозрюваному готуються повідомити про підозру у порушенні ч. 3 ст. 368 КК України "Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище". Мають намір клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, співробітники прокуратури Києва та Служби безпеки України затримали на хабарі заступника керівника Патрульної поліції Борисполя.
 

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25 01 2018 21:54
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