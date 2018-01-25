На Харківщині спіймали на хабарі представника Держпродспоживслужби
Йдеться про завідувача сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, - повідомив спікер Генпрокуратури Андрій Лисенко на сторінці у Facebook.
За даними слідства, посадовець вимагав та отримав гроші за неповідомлення правоохоронців про те, що його колега купив у 2017 році автівку та не вніс зміни до своєї електронної декларації.
Його затримали під час отримання 8 тис. доларів хабара.
Підозрюваному готуються повідомити про підозру у порушенні ч. 3 ст. 368 КК України "Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище". Мають намір клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, співробітники прокуратури Києва та Служби безпеки України затримали на хабарі заступника керівника Патрульної поліції Борисполя.
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