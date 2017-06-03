На Харківщині священик-сепаратист від УПЦ МП опинився в центрі секс-скандалу

Харківський священик Української православної церкви Московського патріархату Олександр Каневський виявився любителем сексуальних розваг з "жрицями кохання" і шанувальником різних збочень.

Як повідомляє ТСН, Каневський - відкритий прихильник антиукраїнських поглядів. На сторінках видання "Батьківський комітет", двадцятитисячним тиражем він розповідав не тільки про сімейні цінності, а й проводив пропаганду проти України.

За інформацією журналістів, деякі заголовки виражають справжні мотиви автора: "Бандерлоги:" Знедолені народ "," Угода з ЄС в існуючих вигляді вигідно гомосексуаліст "," Західна Європа: інцест - так! "," Ода радянській школі ".

Однак журналістів шокувала зовсім інша знахідка. На відео, яке отримало видання, людина, дуже схожа на священика Олександра Каневського, плескає долонею по сідницях голою повії, потім ляскає її шкіряним батогом, з іншого "жрицею любові" грає секс-іграшками.

Священик одружений, виховує двох дочок.

Нагадаємо, раніше iPress.ua повідомляв про те, що клірик Київської єпархії Української православної церкви (Московський патріархат) 26-річний протоієрей Іоанн Корнута був знайдений мертвим в одному з закладів для відпочинку в Броварах під Києвом.