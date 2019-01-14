На Харківщині у ДТП загинуло четверо людей, 11 постраждали

У Харківській області зранку 14 січня на трасі неподалік Чугуєва зіткнулися мікроавтобус та легкове авто.

В аварії четверо людей загинули, ще 11 постраждалих відправили до лікарні, інформує поліція Харківської області.

Дітей серед загиблих немає. За даними місцевого сайту 057, серед загиблих одна людина з мікроавтобуса, ще троє були в легковику.

Також, на Миколаївщині внаслідок автопригоди постраждали двоє військовослужбовців, серед яких заступник головнокомандувача Сухопутних військ ЗСУ.

Додамо, смертність на дорогах у 2018 році стала найнижчою за 12 років. Щодня на дорогах країни помирає в середньому близько 9 людей.