CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харківській області зранку 14 січня на трасі неподалік Чугуєва зіткнулися мікроавтобус та легкове авто.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Харківщині у ДТП загинуло четверо людей, 11 постраждали
Дітей серед загиблих немає
Фото: hk.npu.gov.ua
В аварії четверо людей загинули, ще 11 постраждалих відправили до лікарні, інформує поліція Харківської області.
Дітей серед загиблих немає. За даними місцевого сайту 057, серед загиблих одна людина з мікроавтобуса, ще троє були в легковику.
Також, на Миколаївщині внаслідок автопригоди постраждали двоє військовослужбовців, серед яких заступник головнокомандувача Сухопутних військ ЗСУ.
Додамо, смертність на дорогах у 2018 році стала найнижчою за 12 років. Щодня на дорогах країни помирає в середньому близько 9 людей.
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14 01 2019 11:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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