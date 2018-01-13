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На Харківщині у двір приватного будинку кинули гранату

Постраждалих, на щастя, немає
Поліція розшукує чоловіка, який кинув гранату РГД-5 у двір приватного будинку 63-річного жителя сел. Руська Лозова Харківської області в ніч на суботу, 13 січня.
На Харківщині у двір приватного будинку кинули гранату Фото: gettyimages.com

Внаслідок вибуху люди не постраждали, але були пошкоджені побутові приміщення, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області у Facebook.

"Поліцейські провели огляд місця події, звідки вилучили фрагменти та уламки гранати РГД-5. За попередніми даними, невідомий кинув гранату на подвір'я заявника через паркан", – йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює всі обставини події. Слідчий вирішує питання про порушення за цим фактом кримінального провадження.

Нагадаємо, що в житловому будинку в Харкові у ніч на 5 січня через вибух гранати на вулиці Петра Свинаренка загинув волонтер.

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13 01 2018 18:57
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