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На Харківщині у школярів вилучили мішок із 40 снарядами

Працівники поліції виявили у неповнолітніх 13 осколкових снарядів і 31 бронебійний
Поліція Харківської області вилучила у двох школярів цілий мішок з іржавими боєприпасами.
На Харківщині у школярів вилучили мішок із 40 снарядами Фото: hk.npu.gov.ua

"Працівники поліції виявили 13 осколкових снарядів і 31 бронебійний снаряд. Фахівці вибухотехнічного управління обласного ГУ НП вилучили боєприпаси для проведення експертизи", - повідомляє прес-служба ГУ НП в області.

Підлітків 10 і 15 років затримали на станції Лозова. За словами школярів, боєприпаси вони знайшли на території занедбаного парку біля залізничної станції.

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають.

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06 04 2018 15:58
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