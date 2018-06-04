На Харківщині у школярів вилучили мішок із 40 снарядами

Поліція Харківської області вилучила у двох школярів цілий мішок з іржавими боєприпасами.

"Працівники поліції виявили 13 осколкових снарядів і 31 бронебійний снаряд. Фахівці вибухотехнічного управління обласного ГУ НП вилучили боєприпаси для проведення експертизи", - повідомляє прес-служба ГУ НП в області.

Підлітків 10 і 15 років затримали на станції Лозова. За словами школярів, боєприпаси вони знайшли на території занедбаного парку біля залізничної станції.

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що в районі Ізмаїла підйом води в Дунаї підняв з дна річки і пригнав до берега міну вагою майже у півтонни.