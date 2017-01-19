На Харківщині викрили чиновників, які привласнили 18 млн гривень

Правоохоронці Харківщини викрили схему розкрадання коштів з державного та обласного бюджетів 18 мільйонів грн..

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Зокрема, схему організували чотири службовця. Зловживання були виявлені при реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області. Створені схеми привласнення державних коштів діяли впродовж 2014-2016 років.

Усім членам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, та до них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі від 206 до 400 тис грн.

З метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі злочинними діями організованої групи, слідчим суддею накладено арешт на майно підозрюваних, а саме: три квартири в Харкові, два будинки в Харкові та Харківській області, нежитлові приміщення та три автомобілі.

Нагадаємо, у четвер, 19 січня, співробітники військової прокуратури Західного регіону разом з управлінням захисту економіки ГУ Нацполіції у Львівській області затримали на хабарі т.в.о. заступника голови Львівської митниці ДФС Юрія Борисова.