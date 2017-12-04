На Харківщині викрили два угрупування, які здійснювали контрабандні схеми на кордоні з Росією

Одному із організаторів контрабандних схем оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків

У Харківській області співробітники Держприкордонслужби спільно з Національною поліцією та Державною фіскальною службою викрили два злочинні угрупування, які забезпечували потужні контрабандні схеми на кордоні з Російської Федерацією.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Згідно з повідомленням, до складу угрупувань входили 10 громадян Росії та України.

"Протиправні елементи спеціалізувалася на незаконному переміщенні різноманітних товарів та валютних цінностей в особливо великих розмірах", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, члени угрупування сприяли фізичним та юридичним особам, які мали намір доставити товар покупцю на територію Росії. Самі товари направляли на адресу одного із поштових відділень Харкова, а звідти угрупування забезпечували його незаконне переправлення через державний кордон. При цьому вони використовували можливості контрабандистів як з українського так і з російського боку. Далі товар доставлявся до логістичних компаній на території Росії і потім до замовника. Схема діяла і в зворотному напрямку.

Фото: dpsu.gov.ua

Для конспірації маршрут крім відправника та замовника був відомий лише невеликому колу осіб.

"Злочинна група мала чітко налагоджену систему тарифів та навіть відшкодовувала вартість у разі втрати товару. З кожного 1 м3 товарів, а це 250 кг, переміщених через кордон організатор отримував 25 тисяч гривень. Частина прибутку віддавалася пособникам", - наголошується у повідомленні.

При цьому зауважується, що VIP-замовниками послуг злочинців, які потрапили в поле зору оперативних підрозділів, виступали переважно підпільні виробники одягу та взуття, орієнтовані переважно на російський ринок. Наразі правомірність їх діяльності з’ясовують компетентні структури.

Фото: dpsu.gov.ua

"Протягом останніх тижнів прикордонники спільно з поліцією та фіскальною службою проведено активну, завершальну фазу заходів, спрямованих на фізичне затримання членів злочинних угруповань та дискредитації контрабандних схем", - додається у повідомленні.

Так, стартом для ліквідації зазначених каналів стало затримання в середині березня в пункті пропуску "Гоптівка" громадянки України, яка входила в злочинне середовище. Тоді серед багажу, із застосуванням обладнання для безконтактного догляду, у чотирьох одиницях нового взуття було виявлено вкладення в підошвах із 10 ампул та 128 пігулок із вмістом сильнодіючих речовин.

Одразу після затримання, на підставі отриманих санкцій, розпочалося проведення більше десяти обшуків в прикордонні Харківської області та Харкова. Зокрема в складських приміщеннях, цехах, перевалочних базах, де зберігалися контрабандні товари учасників злочинного угруповання, а також в місцях їх мешкання, розташування транспорту та на інших об’єктах забезпечення функціонування виявлених каналів.

"Всього виявлено та вилучено різноманітних товарів на суму понад 8 мільйонів гривень, іноземну валюту, банківські картки, анаболічні препарати, предмети заборонені до переміщення через кордон та 6 одиниць транспортних засобів", - зауважують у ДПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

На складах, якими користувалися учасники організованої злочинної групи також виявлено устаткування для пакування, чорнові записи бухгалтерії, товари народного споживання загальним об’ємом близько 70 кубічних метрів, що готувались до переміщення. Всі товари мали переправляти за допомогою чисельних пособників, як через пункти пропуску під виглядом особистих речей так і через "зелений" кордон з використанням транспортних засобів високої прохідності.

Наразі організатору повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)" КК України. Крім того, до ЄРДР внесено повідомлення за ч. 2 ст. 201 КК України "Контрабанда". Подальші слідчі дії тривають.