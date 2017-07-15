На Харківщині викрили канал постачання психотропів з Росії

У Харківській області під час оперативно-розшукових заходів оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно зі співробітниками СБУ та прокуратурою викрили схему незаконного переміщення через держкордон препаратів виробництва РФ, що містять психотропні речовини.

"Загальною міжвідомчою групою в складі оперативників Східного регіонального управління Держприкордонслужби України і співробітників УСБУ і прокуратури в Харківській області було проведено обшуки на 8 об'єктах, з яких 6 - у Харкові та 2 - в Кривому Розі", - повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

За даними правоохоронців, організувала канал мешканка Кривого Рогу, яка залучила до незаконного перевезення та поширення психотропів харків'ян.

Вона через інтернет замовляла в Росії препарати, в тому числі "Редуксін", заборонений до ввезення в Україну. Потім, один з членів групи перевозив замовлення через кордон і передавав його іншим учасникам схеми, які займалися реалізацією препарату в Україні: вони розміщували оголошення на сайті інтернет-магазину, яким керувала організатор схеми, і відправляли його замовникам поштою.

Під час реалізації оперативної інформації, в травні цього року, в пункті пропуску Гоптівка (Харківська обл) прикордонники затримали одного з причетних до схеми харків'ян, коли той намагався незаконно перемістити через кордон, приховавши від прикордонно-митного контролю психотропні препарати.

"У ході проведення обшуків були виявлені матеріали, що підтверджують пересилання поштовими відправленнями забороненого до використання в Україні препарату "Редуксін"російського виробництва, електронні носії інформації, особисті мобільні термінали, замітки з адресами замовників. Крім цього, вилучено автомобіль організатора протиправної групи, в якому перебувала частина незаконно переміщених препаратів з території Росії. Всього в ході обшуків було вилучено близько 12 500 пігулок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Нацполіції України повідомляють, що потерпілими у справі про залучення українців на території Російської Федерації обманним шляхом в наркоторгівлю визнані близько 200 громадян України.