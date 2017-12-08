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На Харківщині з ізолятора втекли двоє заарештованих

Одно вже спіймали
У місті Красноград на Харківщині двоє заарештованих втекли з-під варти.
На Харківщині з ізолятора втекли двоє заарештованих Фото: facebook.com/police.kharkov

Одного з розшукуваних через декілька годин поліцейські затримали по гарячих слідах, пошуки другого тривають, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Подія сталася 11 серпня близько 15:00. Чоловіки перебували в ізоляторі тимчасового тримання та втекли з території режимного об'єкту під час прогулянки - відігнули металеву арматуру з решітки перекриття прогулянкового двору.

28-річний житель Сахновщинського району перебував в ізоляторі за скоєння розбою, 20-річний мешканець Кегичівки - за скоєння крадіжки.

Близько 21:00 працівниками сектору карного розшуку Красноградського відділу поліції в ході проведення розшукових заходів в смт Зачепилівка поблизу залізничного вокзалу був затриманий 28-річний втікач.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України.

Пошуки другого втікача тривають.

Нагадаємо, що в Києві під час конвоювання втік арештований, однак за півтори години його затримали.

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12 08 2017 14:16
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