На Харківщині з ізолятора втекли двоє заарештованих
Одного з розшукуваних через декілька годин поліцейські затримали по гарячих слідах, пошуки другого тривають, повідомляє прес-служба обласної поліції.
Подія сталася 11 серпня близько 15:00. Чоловіки перебували в ізоляторі тимчасового тримання та втекли з території режимного об'єкту під час прогулянки - відігнули металеву арматуру з решітки перекриття прогулянкового двору.
28-річний житель Сахновщинського району перебував в ізоляторі за скоєння розбою, 20-річний мешканець Кегичівки - за скоєння крадіжки.
Близько 21:00 працівниками сектору карного розшуку Красноградського відділу поліції в ході проведення розшукових заходів в смт Зачепилівка поблизу залізничного вокзалу був затриманий 28-річний втікач.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України.
Пошуки другого втікача тривають.
Нагадаємо, що в Києві під час конвоювання втік арештований, однак за півтори години його затримали.
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