На Харківщині за держзраду судитимуть 7 учасників агентурної мережі військової розвідки Росії

Співробітники контррозвідки СБУ спільно з Управлінням спецслужби в Харківській області призупинили на території регіону діяльність агентурної мережі російської військової розвідки, що складалася з 18 осіб. Слідчими СБУ оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), організатору і шести учасникам агентурної мережі. Щодо інших зловмисників тривають відповідні процесуальні дії.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що житель Харківщини за завданням російських кураторів створив агентурну мережу з вісімнадцяти осіб. До її складу входила агентурно-бойова група та інформатори", - повідомила прес-служба СБУ.

Куратор групи перебував у російському Бєлгороді. Співробітники спецслужби зафіксували неодноразові "візити" ватажка групи в Росію для отримання завдань.

Правоохоронці затримали організатора мережі після отримання таємних даних щодо військових розробок у рамках Державного оборонного замовлення. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники СБ України вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, надані представниками російських спецслужб для передачі розвідувальних даних.

В організатора також виявлено чотирнадцять носіїв інформації, у тому числі з інформацією з грифом обмеження доступу, адреси електронних скриньок з паролями і паролі кодування даних для зв'язку з розвідкою РФ. Одночасно проведено обшуки за місцями проживання інших учасників агентурної мережі, встановлених українською контррозвідкою, під час яких задокументовано докази роботи на спецслужби РФ.

Співробітники СБ України виявили в одного з членів агентурно-бойової групи координати схованки зі зброєю і боєприпасами для здійснення диверсій. Правоохоронці вилучили зі схованки два гранатомети РПГ-22, чотири гранати Ф-1 та РГД-2 із запалами та тротилову шашку.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали в Донецькій області інформатора бойовиків "ДНР".