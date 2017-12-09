На Харківщині за держзраду судитимуть 7 учасників агентурної мережі військової розвідки Росії
"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що житель Харківщини за завданням російських кураторів створив агентурну мережу з вісімнадцяти осіб. До її складу входила агентурно-бойова група та інформатори", - повідомила прес-служба СБУ.
Куратор групи перебував у російському Бєлгороді. Співробітники спецслужби зафіксували неодноразові "візити" ватажка групи в Росію для отримання завдань.
Правоохоронці затримали організатора мережі після отримання таємних даних щодо військових розробок у рамках Державного оборонного замовлення. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники СБ України вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, надані представниками російських спецслужб для передачі розвідувальних даних.
В організатора також виявлено чотирнадцять носіїв інформації, у тому числі з інформацією з грифом обмеження доступу, адреси електронних скриньок з паролями і паролі кодування даних для зв'язку з розвідкою РФ. Одночасно проведено обшуки за місцями проживання інших учасників агентурної мережі, встановлених українською контррозвідкою, під час яких задокументовано докази роботи на спецслужби РФ.
Співробітники СБ України виявили в одного з членів агентурно-бойової групи координати схованки зі зброєю і боєприпасами для здійснення диверсій. Правоохоронці вилучили зі схованки два гранатомети РПГ-22, чотири гранати Ф-1 та РГД-2 із запалами та тротилову шашку.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали в Донецькій області інформатора бойовиків "ДНР".
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