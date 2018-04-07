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На Харківщині загинув військовик при завантаженні броньованої техніки

Попередньо, причиною загибелі стало порушення правил безпеки
У Харківській області загинув військовослужбовець при завантаженні броньованої техніки на залізничні платформи.
На Харківщині загинув військовик при завантаженні броньованої техніки Фото: rudana.com.ua

"3 липня у Чугуївському районі Харківської області стався нещасний випадок: під час завантаження на залізничні платформи штатної броньованої техніки механік водій однієї з військових частин оперативного командування "Схід" - старший сержант Скус Олександр Дмитрович – отримав травми, несумісні з життям. Наразі проводиться розслідування обставин загибелі військовослужбовця", - повідомляє Оперативне командування "Схід" Збройних сил України у Facebook. 

Попередньо, причиною загибелі військовослужбовця стало порушення техніки безпеки при проведенні робіт.

Нагадаємо, що в лікарні військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові помер морський піхотинець матрос Федоров Едуард Юрійович.

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04 07 2018 16:19
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