На Харківщині загинув військовик при завантаженні броньованої техніки

У Харківській області загинув військовослужбовець при завантаженні броньованої техніки на залізничні платформи.

"3 липня у Чугуївському районі Харківської області стався нещасний випадок: під час завантаження на залізничні платформи штатної броньованої техніки механік водій однієї з військових частин оперативного командування "Схід" - старший сержант Скус Олександр Дмитрович – отримав травми, несумісні з життям. Наразі проводиться розслідування обставин загибелі військовослужбовця", - повідомляє Оперативне командування "Схід" Збройних сил України у Facebook.

Попередньо, причиною загибелі військовослужбовця стало порушення техніки безпеки при проведенні робіт.

Нагадаємо, що в лікарні військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові помер морський піхотинець матрос Федоров Едуард Юрійович.