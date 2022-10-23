На Харківщині запустили свердловину, яка може дати більше 50 млн кубів газу на рік

АТ "Укргазвидобування" запустило свердловину із добовим дебітом понад 140 тис. кубометрів газу у Харківській області.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"Наш власний підрозділ УГВ-Сервіс вперше провів технологічно складну операцію на новій свердловині – три стадії гідророзриву пласта в межах одного виробничого циклу. Завдяки якісній і злагодженій роботі нам вдалося повною мірою розкрити потенціал газоносних горизонтів і запустити на Харківщині свердловину з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу", - написав Вітренко.

У річному вимірі із цієї свердловини можна видобути 51 млн кубометрів газу, що, за словами Вітренка, допоможе зекономити 102 млн доларів на імпорті "блакитного палива".

Раніше повідомлялося, що АТ "Укргазвидобування" у вересні пробурило 30,2 км нових свердловин, що є рекордним показником. Минулого місяця компанія почала активно відновлювати виробничі операції, які довелося призупинити через повномасштабне вторгнення росії.