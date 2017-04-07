Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Харківщині затримали злочинців, які до смерті катували програміста, щоб знати код банківської картки

Загиблий 34-річний чоловік мав авторитет висококваліфікованого фахівця
У Харківській області затримали зловмисників, які катуваннями замучали чоловіка до смерті.
На Харківщині затримали злочинців, які до смерті катували програміста, щоб знати код банківської картки Фото: ТАСС

Про це повідомила прес-служба поліції області.

"У грудні минулого року в Дергачівський відділ поліції надійшло повідомлення про виявлення на узбіччі автодороги "Київ-Харків-Довжанський" тіла чоловіка з травмами голови. Правоохоронці встановили особу загиблого – 34-річного жителя Харкова", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувала поліція, жертву вивезли за межі міста двоє чоловіків, 28 та 34 років, з метою заволодіння його грошима.

"Зловмисники намагалися дізнатися код картки 34-річного харків'янина. Для цього вони катували чоловіка тривалий час. Не витримавши знущань, молодий чоловік помер. Після чого нападники заволоділи речами померлого і зникли з місця злочину, залишивши тіло на узбіччі дороги", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Злочинці затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Варто відзначити, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, солдата засудили до 12 років в’язниці за вбивство сержанта.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2017 22:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.