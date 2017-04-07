На Харківщині затримали злочинців, які до смерті катували програміста, щоб знати код банківської картки

У Харківській області затримали зловмисників, які катуваннями замучали чоловіка до смерті.

Про це повідомила прес-служба поліції області.

"У грудні минулого року в Дергачівський відділ поліції надійшло повідомлення про виявлення на узбіччі автодороги "Київ-Харків-Довжанський" тіла чоловіка з травмами голови. Правоохоронці встановили особу загиблого – 34-річного жителя Харкова", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувала поліція, жертву вивезли за межі міста двоє чоловіків, 28 та 34 років, з метою заволодіння його грошима.

"Зловмисники намагалися дізнатися код картки 34-річного харків'янина. Для цього вони катували чоловіка тривалий час. Не витримавши знущань, молодий чоловік помер. Після чого нападники заволоділи речами померлого і зникли з місця злочину, залишивши тіло на узбіччі дороги", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Злочинці затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Варто відзначити, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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