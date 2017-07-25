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На Харківщині затримано засудженого за розбій, який переховувався протягом двох років

Навіть перебуваючи в розшуку, чоловік давав розпорядження щодо подальшого здійснення злочинної діяльності через свою довірену особу
Працівники Управління карного розшуку за підтримки спецназу "Корд" затримали уродженця Лозівського району Харківської області, який в 2015 році був засуджений за розбій, але втік від відбування покарання і був оголошений в розшук.
На Харківщині затримано засудженого за розбій, який переховувався протягом двох років Фото: npu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Харківській області.

"Навіть перебуваючи в розшуку, чоловік давав розпорядження щодо подальшого здійснення злочинної діяльності через свою довірену особу - 26-річного земляка. Саме через нього підбиралися особи, здатні займатися будь-яким криміналом - вимаганням грошей, навмисними підпалами майна. Сам зловмисник був дуже обережний - особисто ні з ким не спілкувався, уникав телефонних розмов, постійно змінював адреси проживання", - повідомили в поліції.

Згідно з повідомленням, затриманий був одним з трьох осіб, які в кінці 2014 року увірвалися в приватний будинок в сел. Нікольське (Близнюківський район, Харківська обл.), побили 51-річного власника будинку та його дружину і, погрожуючи автоматом і пістолетом, забрали 3 тис. дол. і 110 тис. грн. Господар будинку, захищаючись, убив одного з нападників, двоє інших втекли.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування слідчі встановили, що одним з нападників був 40-річний уродженець Лозівського району Харківської області. Його затримали, проте суд обрав йому запобіжний захід, не пов'язаний з утриманням під вартою. Чоловік відвідував всі судові засідання. Суд визнав його винним і засудив до 8 років позбавлення волі з відстрочкою вироку на місяць. Саме в цей період чоловік зник.

Його "напарник" покинув межі України відразу після скоєння злочину. Він був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше в МВС заявили про зниження злочинності в Україні.

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