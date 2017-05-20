На Харківщині завершили будівництво стіни на кордоні з Росією, - прикордонники
Наразі роботи продовжуються в Сумській і Луганській областях.
"На сьогоднішній день ми завершуємо всі планові заходи в Харківській області, вже почали роботи в Сумській і Луганській областях", - розповів глава відомства Віктор Назаренко, пише "Інтерфакс-Україна".
При цьому Назаренко нагадав, що план облаштування кордону, затверджений у 2015 році, розрахований на три роки.
"З середини 2015 року і до сьогоднішнього дня ми облаштували понад 273 км противотранспортных ровів, 47 км контрольно-слідових смуг, 83 км загороджувального паркану, 153 км рокатных доріг", - зазначив він.
Проект "Стіна" був започаткований у 2014 році і мав на меті облаштування кордону з Росією. Реалізувати його планували за чотири роки, а його вартість оцінювалася у вісім мільярдів гривень.
Нагадаємо, минулого року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про виявлення "певних невідповідностей" у фінансуванні проекту "Стіна".
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