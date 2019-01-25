На Харківщині згорів приватний притулок для тварин

"Було б добре, якби хтось взяв до себе одного з котиків, які залишилися без тепла і даху. Ще можна допомогти утеплювати приміщення або просто принести корм для тварин"

У четвер, 24 січня, у Чугуєві на Харківщині згорів притулок для тварин, який організували місцеві волонтери в одному з будинків приватного сектора. Ніхто з тварин не постраждав, тепер волонтери шукають нових господарів для кішок і собак, які жили в притулку.

Про це місцевим жуналістам повідомила очільниця чугуївській громадської організації "Зоозахист" Анастасія Малишева, повідомляє "KHARKIV Today".

"Вогонь пошкодив дах, вилетіли вікна... На щастя, тварини не загинули, але багато хто зараз себе не дуже добре почуває через те, що надихалися димом", - розповіла волонтерка.

За її словами, допомогти притулку зараз можна, взявши собі додому вихованця. Також волонтерам потрібні корми для тварин і допомога у відновленні будівлі.

"Було б добре, якби хтось взяв до себе одного з котиків, які залишилися без тепла і даху. Ще можна допомогти утеплювати приміщення або просто принести корм для тварин", - додала Малишева.

Волонтери стверджують, що до них неодноразово надходили погрози від деяких місцевих жителів через притулок.

"Ми збираємося ремонтувати притулок і не хотілося б повторення пожежі. Боїмося, що якщо це підпал, то наступного разу тварини можуть загинути. Нам не раз погрожували жителі багатоповерхівки, яка знаходиться в цьому приватному секторі. Люди були незадоволені тим, що до них в пісочницю приходять кішки. Тоді ми побудували прилеглий до будинку вольєр", - зазначила зоозахисниця.

Крім того, волонтери планують шукати незалежних експертів, щоб з'ясували причину загоряння.

Нагадаємо, що на території Одеського зоологічний парку горіла адміністративна будівля.