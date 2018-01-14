На Харківщині жертвами пожежі стали мати та двоє дітей

У Харківській області на пожежі у приватному будинку загинуло троє людей, серед яких двоє п'ятирічних дітей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Відзначається, що пожежа сталася у приватному житловому будинку на вул. Комарівській у сел. Нова Водолага Харківської області.

"За результатами проведення розвідки стало відомо, що вогнем охоплено коридор, одну з кімнат будинку і кухню. У деяких місцях прогоріло дерев'яне перекриття. У кімнаті, де займання не було, але було багато диму, рятувальники виявили трьох людей: 42-річну матір і двох 5-річних дітей (хлопчика і дівчинку). Вони не подавали ознак життя", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, загальна площа пожежі склала 50 кв. м. Рятувальники зазначають, що о 23:07 пожежу повністю ліквідували. На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 9 людей особового складу ДержНС. Причину пожежі з'ясовують.

Нагадаємо, у Житомирській області (с. Копище, Олевський район) 5 січня в результаті пожежі загинули двоє дітей.