На Харківщині жертвами пожежі стали мати та двоє дітей
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Відзначається, що пожежа сталася у приватному житловому будинку на вул. Комарівській у сел. Нова Водолага Харківської області.
"За результатами проведення розвідки стало відомо, що вогнем охоплено коридор, одну з кімнат будинку і кухню. У деяких місцях прогоріло дерев'яне перекриття. У кімнаті, де займання не було, але було багато диму, рятувальники виявили трьох людей: 42-річну матір і двох 5-річних дітей (хлопчика і дівчинку). Вони не подавали ознак життя", – йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, загальна площа пожежі склала 50 кв. м. Рятувальники зазначають, що о 23:07 пожежу повністю ліквідували. На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 9 людей особового складу ДержНС. Причину пожежі з'ясовують.
Нагадаємо, у Житомирській області (с. Копище, Олевський район) 5 січня в результаті пожежі загинули двоє дітей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа