На Харківщині зіштовхнулися автобус з дітьми та вантажівка, 23 постраждалих
Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП України в Харківській області.
Аварія сталася на мосту через річку Сіверський Донець у місті Ізюм. За попередньою інформацією, зіштовхнулися автобус "Еталон", "ВАЗ-2121" та "МАН". Автобус після зіткнення врізався у стовп.
Внаслідок зіткнення постраждали 23 людей, серед них - 10 дітей. Один чоловік та жінка мають відкриті переломи.
Постраждалим надається медична допомога.
На місці працюють співробітники поліції. Усі подробиці ДТП встановлюються.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Броварському проспекті в Києві розбито шість автомобілів, потерпілий в реанімації.
У Харкові 23-річний хлопець за кермом автомобіля BMW-323 врізався в електроопору, внаслідок чого загинула пасажирка авто, ще один пасажир отримав важкі травми. У водія, який був п'яний, знайшли посвідчення поліцейського Патрульної поліції Києва.
У місті Біла Церква на Київщині семирічний хлопчик потрапив під колеса службового автомобіля групи реагування патрульної поліції.
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