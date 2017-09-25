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На Харківщині зіштовхнулися автобус з дітьми та вантажівка, 23 постраждалих

Постраждалим надається медична допомога
У Харківській області внаслідок зіткнення вантажівки, легковика та пасажирського автобуса постраждали 23 особи, у тому числі 10 дітей
На Харківщині зіштовхнулися автобус з дітьми та вантажівка, 23 постраждалих

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП України в Харківській області.

Аварія сталася на мосту через річку Сіверський Донець у місті Ізюм. За попередньою інформацією, зіштовхнулися автобус "Еталон", "ВАЗ-2121" та "МАН". Автобус після зіткнення врізався у стовп.

Внаслідок зіткнення постраждали 23 людей, серед них - 10 дітей. Один чоловік та жінка мають відкриті переломи.

Постраждалим надається медична допомога.

На місці працюють співробітники поліції. Усі подробиці ДТП встановлюються.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Броварському проспекті в Києві розбито шість автомобілів, потерпілий в реанімації.

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