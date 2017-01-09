На Харківщині зіткнулися два мікроавтобуси: двоє людей загинули, 17 госпіталізовано

Загинули дві жінки віком 44 роки і 51 рік

Біля селища Рідкодуб у Харківській області на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський зіткнулися два мікроавтобуси.

У результаті загинули дві жінки (44 роки і 51 рік), двох постраждалих доправили в Харківську міську клінічну лікарню швидкої допомоги, ще 15 - у Валківську центральну районну лікарню, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Аварія сталася, коли водій Ford Transit, який їхав у бік Києва, не впорався з керуванням і допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Volskwagen. У Ford було 8 пасажирів, у Volskwagen - 10.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху. Слідчі дії проводить Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Нагадаємо, що 28 серпня семирічний хлопчик потрапив під колеса службового автомобіля групи реагування патрульної поліції в місті Біла Церква на Київщині.