На Харківщині зіткнулися два мікроавтобуси: двоє людей загинули, 17 госпіталізовано
У результаті загинули дві жінки (44 роки і 51 рік), двох постраждалих доправили в Харківську міську клінічну лікарню швидкої допомоги, ще 15 - у Валківську центральну районну лікарню, повідомляє прес-служба місцевої поліції.
Аварія сталася, коли водій Ford Transit, який їхав у бік Києва, не впорався з керуванням і допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Volskwagen. У Ford було 8 пасажирів, у Volskwagen - 10.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху. Слідчі дії проводить Головне управління Національної поліції в Харківській області.
Нагадаємо, що 28 серпня семирічний хлопчик потрапив під колеса службового автомобіля групи реагування патрульної поліції в місті Біла Церква на Київщині.
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