На Херсонщині 3-річну дівчинку ґвалтував співмешканець її матері

"Скільки ще має статися трагедій, щоб у нашій країні закони захищали дитину, а не педофіла?"

У поліцію Херсонської області звернулися бабуся і дідусь трирічної дівчинки, виявивши втручання в статеві органи дівчинки.

"Вчора в поліцію звернулися бабуся і дідусь трирічної дівчинки. Мати, їхня дочка, привезла внучку до них. Коли бабуся купала дитину, побачила ознаки втручання в статеві органи дівчинки. Дитина проживає з матір'ю в Херсонській області. Вже встановлено, що трирічну дівчинку ґвалтував співмешканець доньки. Проводяться необхідні слідчі дії", - повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй стоінці у Facebook.

Аброськін навів слова міністра юстиції Польщі Збігнєва Зебро: "Право на охорону наших дітей ми ставимо вище анонімності злочинців. Закон повинен захищати дитину, а не педофіла. Злочинець, який ображає дітей, повинен розуміти, що будуть дуже серйозні наслідки: не тільки багаторічний вирок, але і втрата анонімності".

"Це дійсно державна позиція, коли люди вже сьогодні турбуються про своє майбутнє. Скільки ще має статися трагедій, щоб в нашій країні закони захищали дитину, а не педофіла?", - написав заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, що у Польщі виклали у відритий доступ імена 768 ґвалтівників і педофілів, список опублікували 1 січня на сайті Міністерства юстиції Польщі.

З 30 жовтня 2017 року Держдепартамент США почав ставити спеціальні позначки в паспорти американців, засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх.