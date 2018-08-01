На Херсонщині 3-річну дівчинку ґвалтував співмешканець її матері
"Вчора в поліцію звернулися бабуся і дідусь трирічної дівчинки. Мати, їхня дочка, привезла внучку до них. Коли бабуся купала дитину, побачила ознаки втручання в статеві органи дівчинки. Дитина проживає з матір'ю в Херсонській області. Вже встановлено, що трирічну дівчинку ґвалтував співмешканець доньки. Проводяться необхідні слідчі дії", - повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй стоінці у Facebook.
Аброськін навів слова міністра юстиції Польщі Збігнєва Зебро: "Право на охорону наших дітей ми ставимо вище анонімності злочинців. Закон повинен захищати дитину, а не педофіла. Злочинець, який ображає дітей, повинен розуміти, що будуть дуже серйозні наслідки: не тільки багаторічний вирок, але і втрата анонімності".
"Це дійсно державна позиція, коли люди вже сьогодні турбуються про своє майбутнє. Скільки ще має статися трагедій, щоб в нашій країні закони захищали дитину, а не педофіла?", - написав заступник голови Нацполіції.
Нагадаємо, що у Польщі виклали у відритий доступ імена 768 ґвалтівників і педофілів, список опублікували 1 січня на сайті Міністерства юстиції Польщі.
З 30 жовтня 2017 року Держдепартамент США почав ставити спеціальні позначки в паспорти американців, засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх.
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