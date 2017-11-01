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На Херсонщині двох чоловіків госпіталізували через вибух боєприпасу

У поліції припускають, що вибух міг статися в результаті розпилу снаряда
У Олешківському районі Херсонської області двоє братів постраждали при вибуху боєприпасу до гранатомета.
На Херсонщині двох чоловіків госпіталізували через вибух боєприпасу Фото: vseverske.info

Вчора ввечері до Олешківського відділення поліції з районної лікарні надійшло повідомлення, що з осколковими пораненнями були доставлені двоє місцевих жителів. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Херсонської області.

Поліцейські встановили, що 30 і 25-річні жителі с. Пролетарка (рідні брати) постраждали в результаті вибуху невідомого металевого предмету. За словами потерпілих, цей предмет вони знайшли в лісосмузі на військовому полігоні. Потім принесли його на територію дачної ділянки в с. Раденськ, що належить їх матері. При спробі розібрати металеву болванку стався вибух. Одному з братів відірвало кисть руки, інший отримав численні осколкові поранення.

Як розповів начальник Олешківського відділення поліції Сергій Ященко, в ході огляду місця події поліцейські виявили частину полотна для ножівки по металу та 25 металевих осколків від снаряда до протитанкового гранатомету марки "ОГ-9". Працівники поліції припускають, що вибух міг статися в результаті розпилу снаряда. Також при детальному огляді присадибної ділянки поліцейські знайшли мішок, в якому виявили ще 76 великокаліберних патронів до ДШК (станковий кулемет Дегтярьова-Шпагіна). Про постраждалих відомо, що вони рідні брати. Один з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Влітку чоловіки працюють на сезонних роботах, а взимку шукають металобрухт.

За даним фактом районним відділенням поліції порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 264 Кримінального кодексу України "Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів" і ч. 1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Постраждалі знаходяться в реанімації Олешківської районної лікарні. Їх стан важкий стабільний.

Нагадаємо, у вересні минулого року поблизу села Тягун Іллінецького району Вінницької області внаслідок вибуху снаряду часів Другої світової війни загинув 8-річний хлопчик та тяжко поранений 9-річний.

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11 01 2017 14:54
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