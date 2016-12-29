На Херсонщині двоє дітей загинули через отруєння чадним газом

Їх мама і 6-річна сестра зараз в реанімації

У Новокаховському районі Херсонської області сім'я отруїлися чадним газом.

"28 грудня до чергової частини Новокаховського відділу поліції надійшло повідомлення, що до районної лікарні госпіталізовано 44-річна місцева мешканка і її 6-річна дочка", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали 44-річного батька. За його словами, ввечері 27 грудня він загасив піч і закрив димар на засувку. Вночі стало погано його дружині, їй викликали швидку і забрали в лікарню з попереднім діагнозом "отруєння невідомою речовиною".

На наступний ранок госпіталізовали 6-річну дівчинку. Крім того, лікарі виявили, що не подають ознак життя двоє хлопчиків - 13-ти та 11-ти років.

У поліції сказали, що в ході проведення судово-медичної експертизи встановлено, що смерть хлопчиків настала в результаті отруєння чадним газом.

За даним фактом відкритопро кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва на Русанівських садах сталося загоряння будинку, внаслідок чого загинули четверо дітей.