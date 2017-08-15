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На Херсонщині двоє відпочивальників захворіли на ботулізм

Зараз вони у лікарні
У селищі Лазурне Херсонської обл. двоє відпочивальників захворіли на ботулізм після вживання в'яленої риби.
На Херсонщині двоє відпочивальників захворіли на ботулізм Фото: 1news.zp.ua

"14 серпня 2017 року в Херсонську обласну інфекційну лікарню надійшли 2 людини з діагнозом "ботулізм". Мешканки м. Кривий Ріг відпочивали в смт Лазурне, Скадовського району", - повідомляє прес-служба Держспоживслужби в Херсонській області.

Відзначається, що вони вживали в'ялену рибу, яку привезли з собою.

"Після вживання одна з жінок поскаржилася на погіршення зору", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, вчора у Харкові зареєстрували новий випадок захворювання на ботулізм.

За даними МОЗ, з початку року в Україні захворіли на ботулізм понад 90 осіб.

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Ботулізм - гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum, що міститься в неправильно приготованих консервах. Основний шлях передачі захворювання - харчовий, дуже часто це відбувається через вживання консервованих у домашніх умовах продуктів харчування. Найчастіше реєструються захворювання, пов'язані з вживанням грибів домашнього консервування, копченої або в'яленої риби, м'ясних і ковбасних виробів, бобових консервів. Ці продукти викликають групові, "сімейні" спалахи захворювань.

 

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15 08 2017 14:20
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