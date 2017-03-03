На Херсонщині директор державного лісгоспу погорів на хабарі

Чиновник вимагав від місцевого підприємця 19 тис. грн за нестворення перешкод при укладенні договору на вирубування і купівлю лісу

Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою викрила на хабарництві директора одного з державних лісомисливських підприємств Каховського району Херсонської області.

Чиновник вимагав від місцевого підприємця 19 тис. грн за нестворення перешкод при укладенні договору на вирубування і купівлю лісу. Про це інформує прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ затримали здирника в його робочому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 14 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у Закарпатській області суд призначив колишньому працівнику лісництва, якого упіймали на хабарництві, штраф у розмірі 17 тисяч гривень.