БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСлужба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою викрила на хабарництві директора одного з державних лісомисливських підприємств Каховського району Херсонської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Херсонщині директор державного лісгоспу погорів на хабарі
Чиновник вимагав від місцевого підприємця 19 тис. грн за нестворення перешкод при укладенні договору на вирубування і купівлю лісу
Фото: rbc.ua
Чиновник вимагав від місцевого підприємця 19 тис. грн за нестворення перешкод при укладенні договору на вирубування і купівлю лісу. Про це інформує прес-центр СБУ.
Співробітники СБУ затримали здирника в його робочому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 14 тис. грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, у Закарпатській області суд призначив колишньому працівнику лісництва, якого упіймали на хабарництві, штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
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