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На Херсонщині директор державного лісгоспу погорів на хабарі

Чиновник вимагав від місцевого підприємця 19 тис. грн за нестворення перешкод при укладенні договору на вирубування і купівлю лісу
Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою викрила на хабарництві директора одного з державних лісомисливських підприємств Каховського району Херсонської області.
На Херсонщині директор державного лісгоспу погорів на хабарі Фото: rbc.ua

Чиновник вимагав від місцевого підприємця 19 тис. грн за нестворення перешкод при укладенні договору на вирубування і купівлю лісу. Про це інформує прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ затримали здирника в його робочому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 14 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у Закарпатській області суд призначив колишньому працівнику лісництва, якого упіймали на хабарництві, штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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03 03 2017 16:56
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