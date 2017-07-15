CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Херсонській області, поблизу с. Кринки Олешківського району, на території Дніпровського лісництва окремими осередками горіла лісова підстилка на площі близько 5 гектарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Херсонщині горів ліс
Пожежу вдалося локалізувати
Фото: tsn.ua
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежа виникала о 14:47.
Станом на 18:30 підрозділами ДСНС України пожежу локалізовано.
Фото: dsns.gov.ua
До ліквідації пожежі було залучено 75 чоловік особового складу та 21 одиницю техніки, з них від ДСНС 55 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки.
На місці події працює оперативна група Головного Управління ДСНС України в Херсонський області на чолі з полковником Чорним Сергієм Михайловичем.
Нагадаємо, в понеділок, 3 липня, близько 15:00 поблизу с. Чулаківка Херсонської області сталося загоряння лісової підстилки та молодих насаджень сосни на території місцевого лісництва на площі близько 20 га.
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