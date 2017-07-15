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На Херсонщині горів ліс

Пожежу вдалося локалізувати
У Херсонській області, поблизу с. Кринки Олешківського району, на території Дніпровського лісництва окремими осередками горіла лісова підстилка на площі близько 5 гектарів.
На Херсонщині горів ліс Фото: tsn.ua

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежа виникала о 14:47.

Станом на 18:30 підрозділами ДСНС України пожежу локалізовано.


Фото: dsns.gov.ua

До ліквідації пожежі було залучено 75 чоловік особового складу та 21 одиницю техніки, з них від ДСНС 55 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки.

На місці події працює оперативна група Головного Управління ДСНС України в Херсонський області на чолі з полковником Чорним Сергієм Михайловичем.

Нагадаємо, в понеділок, 3 липня, близько 15:00 поблизу с. Чулаківка Херсонської області сталося загоряння лісової підстилки та молодих насаджень сосни на території місцевого лісництва на площі близько 20 га.

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15 07 2017 20:40
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