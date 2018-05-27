На Херсонщині горять 20 гектарів лісу

На території Раденського лісництва Олешківського району Херсонської області сталася пожежа площею щонайменше 20 гектарів.

Повідомлення про пожежу в 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Олешківського району надійшло до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Херсонській області від чергового Національної поліції сьогодні, 27 травня, о 13:25.

"На місце події терміново були направлені пожежно-рятувальні підрозділи. Станом на 16:30 площа лісової пожежі складає 20 га, з яких 1,5 га верхового. На ліквідацію пожежі залучено 11 одиниць техніки та 50 рятувальників обласної ДСНС, 14 одиниць техніки та 35 працівників лісової охорони", – повідомляють у ДСНС.

Рятувальники нагадують про дотримання пожежної безпеки в екосистемах і зазначають, що через спекотну погоду на Херсонщині встановився 5-й клас пожежної небезпеки.

"Це вимагає від населення бути вкрай обережними у поводженні з вогнем та суворо дотримуватися протипожежних правил, адже суха деревина, рослинність легко спалахують від будь-якого джерела вогню. Останнім може стати навіть іскра від недопалка або з вихлопної труби автомобіля, не кажучи вже про вогонь від сірника чи багаття", – зазначають у ДСНС.

За інформацією рятувальників, від початку року в екосистемах області сталося 193 пожежі, з яких у лісах – 60.

"У зв'язку з цим, Головне управління ДСНС України у Херсонській області черговий раз закликає громадян бути пильними та обережними. На час 5 класу пожежонебезпеки в області заборонено в'їжджати до лісу. Тож утримуйтеся від відвідування лісів. Ні в якому разі не розпалюйте вогнища, не кидайте непогашені сірники або недопалки. Батькам необхідно слідкувати за розвагами дітей, які залишившись на самоті можуть вигадати небезпечну гру з вогнем. У разі виявленні пожежі негайно телефонуйте на номер "101", – наголошують в ДСНС.

Нагадаємо, у США через лісову пожежу підлітка оштрафували на $37 млн.