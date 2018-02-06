На Херсонщині ліквідували лісову пожежу, що тривала п'ять днів На місці інциденту продовжили чергування

Пожежу на території Олешківського лісомисливського господарства в Херсонській області, що виникла 28 травня, станом на ранок 2 червня ліквідували.

Фото: dsns.gov.ua

"О 8:00 2 червня лісову пожежу поблизу села Раденськ Херсонської області ліквідовано. На місці події продовжили чергування", - йдеться у повідомленні прес-служба ДержНС. До чергування залучили один пожежний автомобіль і двох рятувальників особового складу ДержНС в Херсонській області, а також п'ять пожежних автомобілів і 10 чоловік особового складу лісгоспу. Нагадаємо, пожежа поблизу села Раденськ Олешківського району виникла 28 травня близько 13:30. 30 травня загоряння локалізували.

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