CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПожежу на території Олешківського лісомисливського господарства в Херсонській області, що виникла 28 травня, станом на ранок 2 червня ліквідували.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Херсонщині ліквідували лісову пожежу, що тривала п'ять днів
На місці інциденту продовжили чергування
Фото: dsns.gov.ua
"О 8:00 2 червня лісову пожежу поблизу села Раденськ Херсонської області ліквідовано. На місці події продовжили чергування", - йдеться у повідомленні прес-служба ДержНС.
До чергування залучили один пожежний автомобіль і двох рятувальників особового складу ДержНС в Херсонській області, а також п'ять пожежних автомобілів і 10 чоловік особового складу лісгоспу.
Нагадаємо, пожежа поблизу села Раденськ Олешківського району виникла 28 травня близько 13:30. 30 травня загоряння локалізували.
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