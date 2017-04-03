На Херсонщині підприємці фінансували проросійських бойовиків
"Одне з комерційних підприємств регіону, що займається виробництвом та реалізацією продовольчих товарів, систематично переправляло частину необлікованої виручки у готівці ватажкам терористичної організації "ДНР", - повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби провели 17 обшуків в офісних, складських, житлових приміщеннях та автомобілях осіб, причетних до протиправної діяльності на території Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили понад три мільйони гривень готівки, золоті злитки на більше ніж 3,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних фірм та два сервери, підключені до ІР-адреси "Donetsk, Russian Federation", що використовувались для фінансових оборудок.
Співробітники відомства затримали одного з керівників підприємства та посередника.
Затриманим повідомлено про підозру за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, протягом березня-2014 – грудня-2016 в Україні було виявлено фінансових операцій на 4,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму.
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