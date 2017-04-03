Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

На Херсонщині підприємці фінансували проросійських бойовиків

Затримано одного з керівників підприємства та посередника
Служба безпеки викрила на Херсонщині комерційну структуру, яка фінансувала терористів.
На Херсонщині підприємці фінансували проросійських бойовиків СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

"Одне з комерційних підприємств регіону, що займається виробництвом та реалізацією продовольчих товарів, систематично переправляло частину необлікованої виручки у готівці ватажкам терористичної організації "ДНР", - повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби провели 17 обшуків в офісних, складських, житлових приміщеннях та автомобілях осіб, причетних до протиправної діяльності на території Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили понад три мільйони гривень готівки, золоті злитки на більше ніж 3,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних фірм та два сервери, підключені до ІР-адреси "Donetsk, Russian Federation", що використовувались для фінансових оборудок.

Співробітники відомства затримали одного з керівників підприємства та посередника.

Затриманим повідомлено про підозру за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, протягом березня-2014 – грудня-2016 в Україні було виявлено фінансових операцій на 4,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 03 2017 17:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.